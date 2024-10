Cansu Dere cumple 44 años: Así lucía la estrella de Traicionada en sus inicios hace dos décadas

Cansu Dere está por regresar a la televisión, convertida en uno de los rostros más destacados de Turquía por sus famosos papeles en teleseries como Madre (Zeynep) y Traicionada (Asya), pero también por ser la imagen de prestigiosas marcas.

La actriz nacida en Ankara el 14 de octubre de 1980 inició sus trabajos en las pantallas desde muy joven. Aunque estudió Arqueología, al mismo tiempo trabajaba como modelo en agencias de publicidad y llegó a participar en Miss Turquía en el año 2000, señala Onedio.

Hoy cumple 44 años con una carrera muy consolidada y fans alrededor del mundo, que están pendientes de cada aparición suya. Sus seguidores incluso se preocupan cuando desaparece de sus redes y le dicen que la extrañan, como se aprecia en su último post de Instagram, de hace cinco meses.

Cansu Dere se gana el halago de sus seguidores por su glamour y elegancia y por sus interpretaciones en las diversas producciones en las que trabaja. Pero tal vez muchos no conocen cómo lucía cuando era una novata.

En las redes sociales circulan imágenes de los inicios de la actriz turca en 2004, cuando participó en la denominada “Noche Koza” y se convirtió junto a Giray Sepin en la segunda clasificada de la noche.

La joven Cansu también participó con Mehmet Akif Alakurt en la película Metropalas que se rodó en 2004. Para la época solo tenía 23 años.

#TBT - Cansu Dere and Mehmet Akif Alakurt in the same movie 'Metropalas' in 2004! #cansudere #mehmetakifalakurt pic.twitter.com/IIvfTzNjrU