"Me trataron como una...": Florencia Araneda destapa traumática experiencia en aeropuerto de Estados Unidos

14 oct. 2024 - 18:55 hrs.

Este fin de semana fue el gran estreno de la segunda temporada de"Tenemos que hablar", pódcast donde Rafael Araneda y Marcela Vacarezza conversan de diversos temas junto a sus tres hijos mayores: Martina, Florencia y Vicente.

En este nuevo capítulo, cada uno de los integrantes del clan Araneda-Vacarezza debía responder preguntas al azar, una de ellas fue la última vez que habían llorado.

Dicha dinámica llevó a Florencia a recordar un particular momento en un aeropuerto de Estados Unidos, al retornar a Miami a visitar a su familia, tras su vuelta a Chile para vivir.

La traumática experiencia de Florencia Araneda

"A veces no controlo mis emociones, soy llorona", dijo como introducción la influencer, sin embargo, no esperaba que su padre, Rafael, interviniera y dejaa al descubierto un tenso momento que vivió en el terminal aéreo.

YouTube "Tenemos que hablar"

"De repente, me dice 'papá, me están llevando a una sala, la maleta, te tengo que cortar'", relató Rafa Araneda.

Entre risas, Flo añadió: "Me voy a poner a llorar de nuevo, es que lo pasé pésimo".

En ese sentido, el "tío conductor" sostuvo que en ese momento pensó lo peor, pero que prefirió mantener la calma y no contarle a Marcela Vacarezza.

"Yo dije la van a meter presa, o sea, me asusté. No le quise decir nada a la Marcela porque se iba a poner nerviosa, yo en el fondo estaba súper nervioso, pero fue tremendo porque pasaba el rato, veía que no estaba en WhatsApp, que no aparecía en línea", continuó el animador.

"Ahora es mi trauma"

Por su parte, Florencia detalló el tormentoso momento: "Fue atroz. Me trataron como una transportadora de drogas en el aeropuerto de Estados Unidos, fue la peor experiencia de mi vida".

"Pasaba por ocho policías diferentes y todos sabían cómo me llamaba", agregó.

Incluso, la joven influencer relató que revisaron todas sus pertenencias exhaustivamente. "Me abrían hasta las cremas, me revisaban todas las cajas, me decían '¿para qué es esto?'", complementó.

Por último, Florencia destacó que siempre se mantuvo fuerte, que "al frente de ellos no lloré", aunque reconoció que "ahora es mi trauma".

Todo sobre Florencia Araneda