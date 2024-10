Lisandra Silva responde a seguidor que la corrige y sus fans reaccionan: "Yo me echo perfume todos los días"

19 oct. 2024 - 16:00 hrs.

Las publicaciones de Lisandra Silva generan cientos de interacciones. Recientemente, dedicó algunos segundos a explicar la forma correcta de usar los perfumes, pero usó un término que un usuario corrigió, por considerar que estaba mal empleado.

Sin embargo, la influencer defendió hasta el final el buen uso del término.

Lisandra Silva asegura que el perfume "se echa"

“¿Te estás echando tu perfume mal?”, pregunta Lisandra Silva al principio del video. Esta frase fue el punto de partida de una polémica, cuando uno de sus seguidores la corrigió, asegurando que no era correcto decir que el perfume se echa.

Instagram @lisandrasilva

“El perfume se pone o coloca, linda, no se echa”, escribió el usuario que sigue a la cubana, pero inmediatamente otros defendieron que la palabra estaba bien empleada e incluso le indicaron que significa “hacer impulso de algo”.

La propia Lisandra salió en su defensa y aclaró, “seamos sinceros, ¿cuántas veces dices: me apliqué un poco de perfume?”. Tras la respuesta de la influencer, el usuario insistió en que "lo único que no se hace con un perfume es echárselo" y aseguró que "la Coca-Cola se echa".

A esta última justificación, Lisandra respondió: "la Coca-Cola se toma. El 99,9 % dice: echarse perfume, pero bueno, no sé de dónde eres".

Otros seguidores indicaron: "Ya salieron los perfectos que creen que corrigiendo de forma simpática enseñan"; “no te desgaste en eso yo me hecho, pongo, aplico, da igual”; “yo me echo perfume todos los días. Todos sabemos que se aplica, pero en el día a día no se usa”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LISANDRA SILVA (@lisandrasilva)

Todo sobre Lisandra Silva