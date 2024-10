Tomás González sobre su matrimonio y la discreta relación con su marido: "Es la mejor decisión que tomé"

18 oct. 2024 - 10:05 hrs.

Casi un año después de contraer matrimonio, el gimnasta chileno Tomás González reveló detalles sobre su discreta relación, asegurando que todo ha significado un cambio positivo en su vida.

Cabe recordar que el medallista olímpico se casó en una íntima ceremonia, la cual se realizó el viernes 24 de noviembre del año pasado.

La nueva vida de Tomás González

En diálogo con Radio FMDOS, quien es considerado uno de los mejores deportistas nacionales de la historia abrió su corazón y reveló cómo vivió su matrimonio, además de la curiosa forma en que conoció a Juanes, quien es su esposo en la actualidad.

"Me casé a fines del año pasado, era una ceremonia súper íntima porque en general yo mi vida privada la reservo y no me gusta exponerla. Es un tesoro que tengo y lo protejo mucho", partió comentando Tomás.

Luego, el gimnasta chileno agregó que se casó "después de seis años de relación. Así que llevamos siete años de relación, vamos a cumplir nuestro primer aniversario de matrimonio, así que estamos súper contentos, felices y tranquilos. La verdad, es que es la mejor decisión que tomé".

Instagram

Después de entregar detalles sobre su matrimonio y su íntimo festejo, Tomás González habló de cómo inició la relación con su pareja, aclarando que fue algo totalmente inesperado.

"Yendo a un cumpleaños de un amigo, como de invitados de un amigo a la casa de un cumpleañero y, en el minuto menos pensado, ahí nos conocimos", señaló el destacado deportista nacional.

Posteriormente, el medallista olímpico aclaró en conversación con el medio que con su actual pareja llegaron juntos al edificio del evento, tomaron el mismo ascensor y, sin saberlo, caminaron hasta la misma puerta.

Como si fuera obra del destino, González asegura que desde esta inesperada casualidad, todo cambió significativamente, llenando un pequeño vacío que tenía en su vida ajena al deporte.

