Florencia Araneda reveló que recibe comentarios negativos en redes sociales: "Me tildaban como la rubia tonta"

18 oct. 2024 - 11:35 hrs.

Después de su regreso a Chile, tras su breve paso por Miami para visitar a su familia, Florencia Araneda reveló que ha recibido comentarios negativos en sus redes sociales, debido a su contenido y lo poco que muestra sobre su vida.

Sin embargo, la hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza también aclaró que este tipo de críticas han disminuido, desde su aparición en el podcast familiar.

Florencia sobre la negatividad en redes sociales

En diálogo con La Cuarta, la estudiante universitaria reveló algunos detalles sobre su nueva vida en Chile y cómo le ha afectado en sus estudios la distancia con su familia.

Sin embargo, antes de profundizar en su situación actual, la retoña de la pareja de conductores reveló un traumático episodio en el aeropuerto, cuando se dirigía a nuestro país.

"Es mi trauma ahora, fue atroz. Me trataron como una transportadora de drogas, fue la peor experiencia de mi vida", así lo detalló en el podcast "Tenemos que Hablar".

Respecto a este proyecto familiar, Florencia aseguró que esto significó un cambio en su vida: "a mí me tenían tildada y me llegaban comentarios todo el rato como "la rubia tonta de la familia". Mucha gente me ha escrito que ha cambiado esa percepción de mí, conociéndome un poco más, porque a mí igual me cuesta un poco mostrarme mucho en redes sociales".

Sobre la misma línea, la estudiante insistió en que en sus redes "todavía no muestra demasiado, entonces hay mucha gente que me dice que ha logrado conocerme un poco más a través del podcast y conocer cómo soy".

La nueva vida de Florencia Araneda

Sin embargo, la hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza prefiere seguir los consejos que le han dado sus padres, quienes llevan años lidiando con este tipo de reacciones.

"Son comentarios muy mala onda la verdad, pero desde que somos súper chicos nuestros papás también siempre nos han dicho que así es, que hay más gente buena onda que la gente que no, pero que estos comentarios llegan", señaló Florencia.

En cuanto su vida en Chile, la joven alumna de Businness y Marketing aseguró que se encuentra súper feliz y tranquila con la decisión que tomé, obviamente cuando uno toma decisiones que al final cambian la vida, uno siempre dice 'bueno... ¿y si que sale mal?'. Entonces ahora ya estoy tranquila con que fue una decisión correcta".

"Siento que, a pesar de que obviamente extraño a mi familia un montón, me he podido dar cuenta de que sola sí he podido, y he podido mantener mucho contacto con ellos y verlos lo más posible", concluyó Florencia.

