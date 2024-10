"Soy muy paciente": Kel Calderón habla de su nueva etapa viviendo con su pareja

19 oct. 2024 - 17:20 hrs.

La influencer y abogada, Raquel "Kel" Calderón, habló sobre su nueva etapa viviendo junto a su actual pareja, el chef Renzo Tissinetti.

Kel afirmó que desde hace más de cinco años vivía sola, por lo que ha sido un proceso que tomó con calma.

A inicios de agosto, uno de los seguidores de la influencer le consultó si tenía planes de llevar su relación al siguiente nivel, a lo que respondió que ya llevaba algunas semanas viviendo junto a su pareja.

En aquella oportunidad, Calderón reveló que era su "primera vez viviendo con alguien desde que me fui a vivir sola, a los 26 años. Así que Renzo tendrá que saber tenerme paciencia".

Renzo Tissinetti es un chef e influencer chileno, propietario del resto-bar Malva Loca, ubicado en la comuna de Vitacura, y al que acuden rostros del mundo de la farándula chilena.

"Creí que podía ser un desastre"

Luego de tres meses desde que Kel se fue a vivir junto a su novio, la joven habló con el medio "Página 7" afirmando que la convivencia ha sido buena, y que las claves han sido la empatía y la tolerancia.

"La experiencia ha sido genial porque soy una mujer muy paciente, entonces lo he aguantado", inició entre bromas, para luego mencionar que "es la primera vez que convivo con una pareja, así que creí que podía ser un desastre, pero muy curiosamente no lo he sido".

Asimismo, dejó entrever que sus personalidades se complementan, y que Renzo es un hombre calmado, algo que ha facilitado todo. "Renzo es una persona súper templada en su forma de ser. Yo siempre lo molesto que es una persona de 80 años en el cuerpo de alguien de 37, así que ha sido todo lo contrario a lo que pensé que iba a ser, que podría ser un desastre", expresó la abogada.

