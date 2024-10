"No, nunca apitutada": Maria José Quintanilla revela cómo fueron sus inicios en entrevista con Pamela Díaz

19 oct. 2024 - 18:01 hrs.

La cantante nacional y conductora de Mega, María José Quintanilla, reveló parte de lo que fueron sus inicios en el espectáculo, afirmando que su llegada a la televisión no tiene nada que ver con contactos o mucho más.

La maipucina fue la nueva invitada del programa "Sin Editar" de Pamela Díaz, donde habló de su infancia, lo feliz que se encuentra en su relación, anécdotas y más.

En ese sentido, La Fiera le preguntó a qué edad comenzó en el mundo de la televisión, a lo que Coté contestó que a la corta edad de once años. Con su característico cuestionario, Pame replicó si hubo algún "pituto" de por medio, algo que Quintanilla respondió sin problemas.

"No, nunca apitutada, nunca he tenido pituto para ni una hue... Me hubiese encantado igual que alguien me hiciera", inició bromeando María José.

Los inicios de Coté Quintanilla en la música y espectáculo

La conductora del área cultural de Mega afirmó que "llegué primero al casting porque me había ganado una beca para estudiar canto, y en el diario mural ponían todas las (actividades) y yo iba a todas, a todas, aunque no fuera para cantar yo igual iba", inició.

Coté reveló que en una oportunidad su madre se enojó con ella tras enterarse que recibió dinero por cantar, debido a que no era su responsabilidad proveer a su familia, puesto que era una niña.

"De hecho una vez le mentí a mi mamá porque para pasar un ramo de la escuela, tenía que ir a cantar a Bellavista, a los pub, y mi mamá me dijo ya bueno, y el último día le pagaron, se enteró que no era... Me fui castigadísima".

"'¿Qué te crees? Que nosotros como padres no podemos solventarte, esta no es tu labor', mi mamá enojada, porque mis papás vienen de una crianza orgullosa, que tú como hijo tenis' que ser hijo no más", reflexionó Quintanilla.

