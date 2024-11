Martina Araneda revela por qué no regresó a Chile junto a su hermana Florencia

31 oct. 2024 - 08:30 hrs.

A pesar de que podía regresar junto a su hermana Florencia a Chile, Martina Araneda, hija mayor de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, tomó la decisión de permanecer en Estados Unidos para continuar sus estudios y ejercer su futura carrera de derecho allí.

Así lo dio a conocer la joven de 24 años en una entrevista en la que afirmó que ella es mucho más racional que Florencia, y antes de partir, analizó las oportunidades que cada país le ofrecía.

Las razones de Martina Araneda para no volver a Chile

“Yo quiero dedicarme al área de derechos en inmigración. Y acá es un mercado gigante. En Chile es un mercado mucho más chico, comparado al mercado de inmigración que hay simplemente en Miami, o todas las visas que tiene Estados Unidos con todo”, explicó a La Cuarta.

Por el momento, Martina asegura que se está acostumbrando a su vida en Weston, Florida, y a algunas diferencias que tiene esta ciudad en comparación con Chile, como su falta de vida juvenil.

“Buscaré la forma de encontrar un poco eso que también me gusta, que también lo quiero, no perdiendo las posibilidades laborales que veo acá”, dijo.

Sin embargo, no descarta la idea de que algún día decida regresar a su país natal. “Si en dos años más me quiero ir, me voy a ir de nuevo”, indicó. “Pero sí, por ahora hasta terminar mi carrera, me quedo acá. De ahí, no sé”, concluyó.

