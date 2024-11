"Vi el túnel y logré volver": Angélica Castro revela que estuvo al borde de la muerte tras el parto de su hija

31 oct. 2024 - 12:55 hrs.

La cercanía a la muerte fue para Angélica Castro una oportunidad de crecimiento que vivió, superó y hoy la comparte con su público para entregar una lección de vida, en la que la gratitud siempre estará presente.

El podcast “Más que titulares” con Javiera Quiroga, fue una ventana para contar esta situación que la marcó significativamente. Castro reveló que regresó de la muerte tras el parto de Laura, su hija con Cristián de la Fuente.

Con gratitud Angélica Castro cuenta cómo volvió a nacer

Angélica Castro estuvo en una conversación con la autora del bestseller “Hablemos de plata”, quien trajo al presente ese duro momento de hace 20 años, en el que una negligencia médica la puso al borde la muerte al dejarle unas gasas dentro de su cuerpo, luego del parto natural.

Foto: Instagram@angelicastro_

Ese descuido le causó un shock séptico, y ahora recomienda a las mujeres saber y estar atentas sobre el conteo de las gasas y la presión en un parto.

En la actualidad, consciente de la experiencia que tuvo, la califica como una “oportunidad de crecimiento” gigantesca y uno de los “antes y después” importantes.

“Cuando estoy enfrentando el momento más alegre, más luminoso, más feliz, imagínate lo que es tener una hija, que para mí era el sueño de la vida tener un hijo. Resulta que me muero y veo el túnel, me voy y me estoy yendo, yo digo: ‘me estoy muriendo’; y efectivamente, me estaba muriendo, pero logré volver y la Laura gritó, y volví”, contó.

Convencida que tuvo una nueva oportunidad de vida, Angélica Castro da gracias a Dios de poder ser la mamá de Laura, pues simplemente si se hubiera ido, su “hija hubiese tenido otra historia con un tremendo papá, pero sin su mamá”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javiera Quiroga | Economina (@economina_cl)

Todo sobre Celebridades chilenas