"Y no me molesta para nada": Camila Andrade responde a quienes la comparan con Hailey Bieber

05 nov. 2024 - 09:35 hrs.

Convertida en toda una embajadora de las tendencias urbanas y modernas, Hailey Bieber impone su buen gusto en todos sus looks en su tan destacado street style, por lo que muchas apasionadas por la moda suelen imitarla. Y con su esmerado estilismo, Camila Andrade no escapa a estas comparaciones.

Repetidas veces la modelo suele recibir este tipo de comentarios y, en una nueva oportunidad, dejó saber su opinión a sus seguidores.

Camila Andrade responde a las comparaciones con Hailey Bieber

Desde su cuenta de Instagram, Camila Andrade respondió a la interrogante que suele recibir en las redes sobre el estilo que predomina en su vestuario, muy parecido al que suele lucir la esposa del cantante Justin Bieber.

Foto: Instagram@cmiandrade

La celebridad, que logró estar a la altura de grandes modelos como Bella y Gigi Hadid, es digna de ser copiada a la hora de construir un outfit. Sin embargo, la Miss Mundo Chile 2013 objetó estas comparaciones y salió al pasó al ser cuestionada por un internauta.

“¡Cami! ¿Te inspiras en el estilo de Hailey Bieber o es coincidencia el parecido? Amadas ambas”, esta fue la pregunta que le dejaron en una interacción desde Instagram.

Hailey Bieber / Instagram





La exchica reality entregó una respuesta amable y sin menospreciar a la famosa modelo de portadas, dejó claro que todo se originó en las redes.

“Ella siempre es una inspiración, me encanta. Pero, lo del parecido lo iniciaron ustedes mismos”, escribió en su respuesta.

Con buen humor, extendió su comentario en la interacción “Hazme una pregunta”: “Y no me molesta para nada, les voy a decir jajajajaj”, apuntó para aclarar que no le causa contrariedad que sus fans piensen así.

Todo sobre Camila Andrade