"Me salían las lágrimas": La práctica que hacía Pangal Andrade para cumplir su sueño frustrado

05 nov. 2024 - 12:45 hrs.

La fuerza y determinación, pero sobre todo la confianza en sí mismo, han llevado a Pangal Andrade a cumplir muchos de sus sueños. Sin embargo, quedan otros por hacer realidad y, aunque no les cierra las puertas, lo cuenta como anécdota.

Pangal, a sus 39 años, es uno de los chicos reality más reconocidos del país. Se mantiene activo y en excelente condición física, aunque considera que ya no es “la bestia” que era a los 20, deportivamente hablando.

"Me ponía a llorar": Pangal Andrade revela su sueño frustrado

Es un deportista extremo exitoso y un chico reality reconocido, pero Pangal Andrade también quería ser actor de Hollywood. “Me ponía a llorar, me apretaba la nariz con los dedos, empujaba y me salían lágrimas”, confesó en una entrevista concedida a La Cuarta.

Instagram @pangalandrade

Dijo que siempre quiso ser famoso, pues “me gustaba que me mirara la gente, ser el mejor y que todos digan: '¡Oh, mira qué bueno!'”, reveló. Y aunque no le ha ido mal en ese propósito, se visualizaba como un actor de películas de acción.

“Mi sueño frustrado es que me encantaría hacer una película de acción… algún papel entretenido. Si se da, sería increíble”, afirmó. Aunque cree que no será en Hollywood, está dispuesto a cumplir al menos una parte del sueño, en un filme que le permita demostrar sus destrezas.

Todo sobre Chicos Reality