"Sentí que me moría": Lisandra Silva cuenta su experiencia al consumir polémico medicamento para bajar de peso

Para los seguidores de Lisandra Silva, la modelo es ejemplo de vida saludable. Sin embargo, también ha tenido sus tropiezos en su proceso de mantener su peso, como lo reseñó recientemente en su cuenta de Instagram.

Silva compartió con sus más de 2 millones de seguidores su experiencia con el consumo de Ozempic, un polémico medicamento para diabéticos que, sin embargo, varios famosos están usando para bajar kilos rápidamente.

La experiencia de Lisandra Silva con el Ozempic

En su post, la influencer cubana escribió que fue un médico quien le recomendó tomar Ozempic para adelgazar, pero que su cuerpo no reaccionó bien a esta sustancia. “Terminé en el hospital”, reveló.

“Me bajó tanto el azúcar que tuve que hacer una llamada al papá de los niños (su ex, Raúl Peralta) cuando sentí que me desmayaba”, explicó sobre su experiencia. Lisandra Silva agradeció que su episodio de hipoglucemia no pasó a mayores. “Sentí que me moría y llegué a la clínica en silla de ruedas”, añadió.

Desde ese momento, la modelo prefirió quedarse con las opciones que ya le habían dado resultados positivos y saludables. “Mi Ozempic es dieta ayurveda, meditación, ejercicio en la naturaleza”, afirmó, a la vez que instó a sus seguidores a que “no inventen” con este tipo de productos.

Este artículo no pretende dar soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

