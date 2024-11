El regalo que recibió Emilia Dides durante su participación en Miss Universo: "Lo pondré en frente de mi cama"

06 nov. 2024 - 20:30 hrs.

Emilia Dides compartió a través de sus redes sociales un inesperado regalo que recibió, a pocos días de celebrarse la noche final del Miss Universo.

La candidata nacional al cetro universal mostró un gran arreglo floral de rosas blancas, rosadas y verdes, que llegó a la puerta de su habitación. “No se imaginan la magnitud de amor y felicidad que me brindan con cada mensaje y con cada regalo que recibo de ustedes, me hacen feliz, me hacen humana”, indicó la Miss Chile.

“Soy capaz”: Emilia Dides reacciona a su regalo en el Miss Universo

“Esto es exactamente por lo que estoy luchando, hacerlos vibrar y confiar en mí”, escribió Emilia sobre el ramo de flores y el resto de los regalos que ha recibido durante todo su trayecto en las preliminares del Miss Universo.

“Gracias a mis exclusivos por este detalle, ahora lo pondré en frente de mi cama para que cada día que despierte, poder sentirlos conmigo y me recuerde el porqué estoy aquí, porque lo merezco, porque soy fuerte y porque sobre todo, soy capaz”, expresó.

“Los amo, cada parte de mi corazón está con ustedes. ¡Arriba Chile! Estoy emocionada de representar a mi patria preciosa, valiosa y poderosa”, dijo también en la publicación, donde se la ve emocionada mientras abraza su arreglo floral.

Dides está participando en las competencias preliminares del Miss Universo, cuya gala final se celebrará el 16 de noviembre en el Arena Ciudad de México.

