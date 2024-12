Coté López se rinde ante el animal print con un conjunto casual de leopardo

08 dic. 2024 - 19:00 hrs.

Aunque siempre ha estado activo en los armarios femeninos, el animal print regresó con mucha fuerza y se convierte en el estampado favorito de las apasionadas de la moda. Y Coté López lo sabe lucir en un outfit casual.

La clave de convertirlo en una pieza elegante está en no saturar la propuesta y utilizar los colores indicados para que pueda resaltar como la prenda estrella del estilismo.

El conjunto casual de Coté López

Con la gracia que la caracteriza, Coté López se dejó ver con una vestimenta casual, con el estampado que causa furor entre las amantes de lo actual.

Foto: Instagram@cotelopezm

La joven empresaria, siempre atrevida con sus propuestas, no combinó con ningún color el conjunto. Prefirió un total look de leopardo para destacar con un top muy chic, que dejó sus hombros al descubierto.

La falda a juego con una gran abertura lateral y corte recto, le dio sencillez para lograr un outfit ideal para una salida a la playa o un día de piscina.

La creadora de la línea de ropa deportiva, "Be active" posó en una publicación de su feed de Instagram y confirmó que el estampado sigue causando furor.

No hay prenda que se le resista, ya sea abrigos, pantalones, blusas, el aninal print favorece cualquier figura y no hay mujer que no termine amando esta tendencia de los últimos meses del año, con un modelo que marcó desenfado.

