Kate Middleton reaparece con un sobrio look monocromático en el tono burgundy que es tendencia

Después de su imponente aparición en el Día del Recuerdo, Kate Middleton vuelve a ser captada por las cámaras dando cumplimiento a un acto de Estado junto con su esposo, el príncipe William. En esta oportunidad, el look de la princesa de Gales se robó las miradas.

Middleton, quien estuvo alejada de las actividades de la realeza por el tiempo en el que se sometió a un tratamiento contra el cáncer, viene retomando poco a poco su agenda de trabajo.

La princesa de Gales seleccionó un sobrio atuendo para la recepción con el emir de Catar y su esposa. Lució un vestido midi, del color burgundy que es tendencia; un traje de mangas largas, cuello en V, ajustado a la cintura, del diseñador Alexander McQueen.

La cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales publicó las imágenes de este acto, en el que la esposa del heredero al trono británico desbordó elegancia al incluir en su look un tocado, guantes y botas altas de cuerina en el mismo color del vestido, para completar su selección monocrómatica, reseña Instyle.

La princesa eligió un juego de collar y aros de diamantes con perlas que perteneció a la fallecida reina Isabel II. El outfit de Kate generó reacciones entre los seguidores de la realeza.

"Te ves impresionante, princesa Kate"; "Hermoso vestido"; "Kate como siempre linda y elegante"; "Me encanta ver a la princesa de Gales de vuelta"; son algunos de los comentarios de los seguidores de los príncipes, aunque su outfit no estuvo exento de críticas.

Great to welcome the Emir of Qatar, His Highness Sheikh @TamimBinHamad Al Thani and Her Highness Sheikha Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani to the UK today 🇶🇦🇬🇧 pic.twitter.com/RGFbbn0hI0