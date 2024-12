Pensó en no volver a ser mamá: Tanza Varela recordó la trágica pérdida de su hija

08 dic. 2024 - 15:30 hrs.

Tanza Varela fue invitada al podcast Sin Retoque de Camilísima, donde recordó la dolorosa pérdida de su hija Rosa, quien falleció cuando tenía cuatro meses de gestación.

Durante el programa, detalló cómo vivió esa difícil experiencia junto a su pareja, Matías Bize, y cómo logró salir adelante a pesar de haber perdido la esperanza de ser madre.

En primer lugar, Tanza habló sobre su actual embarazo, confesando que "ha sido súper heavy, porque fue después de una pérdida muy dolorosa que tuvimos con Matías, fue una pérdida muy avanzada... lo que nos pasó fue que nos quedamos esperando guagua en 2022 súper rápido y la perdimos como a las 18 o 19 semanas. Después de perderla, yo traté de quedar esperando, fue difícil", recordó con emoción.

"Me peleé un poco con ese lado maternal"

Tanza confesó sus sensaciones después de lo vivido. "En esa frustración, yo decidí ya no querer tener más hijos. Me peleé un poco con ese lado maternal, ya había perdido a Rosa, había intentado, no había quedado. Empecé a negarme un poco a la posibilidad de ser madre", compartió Tanza Varela.

Sobre esa experiencia, agregó: "El primer momento fue una pesadilla, al despertarme y saber que ya no está tu hija. Pero, por otra parte, yo soy súper positiva en mi vida, todo lo tomo como un aprendizaje muy profundo, entonces trato de que nada me hunda".

De esa forma, Varela expresó ser resiliente y positiva a esta etapa de su vida en este nuevo embarazo.

