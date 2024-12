El emotivo mensaje de Belén Mora en la recta final de su embarazo: 'Tú eres nuestro nuevo proyecto'

16 dic. 2024 - 17:15 hrs.

La comediante Belén Mora compartió una emotiva noticia en sus redes sociales: se encuentra en la recta final de su embarazo.

A través de su cuenta de Instagram, Mora publicó una foto mostrando su vientre acompañado de una sentida reflexión.

"31 semanas. Ya queda poco para conocernos. Vas a llegar a una casa llena de hermanos, de historias. Casa de actores, con proyectos por todas partes, pelucas, vestuarios, textos. Tú eres nuestro nuevo proyecto. Y te vamos a amar y criar y malcriar mucho", escribió con ternura.

@belenaza_ en Instagram

Además, agregó: "Te vamos a proteger y te vamos a criar libre. Hoy una persona muy sabia me dijo que eras el palito que le faltaba a mi carpa. Vienes a estabilizarlo todo. Tenías que llegar ahora. Tus hermanos te esperan, tus papás te sueñan. No te adelantes que todavía no te compro ropa".

Finalmente, Mora mencionó a su pareja, Francisco "Toto" Acuña, destacando el parecido que su futuro hijo tendría con él.

"Y ya te vimos. Y sí, eres igual a tu papá y a Ponchito", concluyó en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belen (@belenaza_)

Todo sobre Entretenimiento