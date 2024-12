"Hace mucho no tenía una alegría tan grande": La emocionante sorpresa que recibió Cata Pulido de su hijo menor

17 dic. 2024 - 10:40 hrs.

Hace unas semanas atrás, Catalina Pulido sufrió la lamentable pérdida de su hijo Sasha Von Knorring luego de estar varios días internado de gravedad en la Clínica Dávila.

Pulido nunca entregó detalles de lo que aquejaba a Sasha ni la razón de su muerte, pero sí lo ha despedido públicamente, al igual que su hijo menor, León Reyes Pulido, quien vive en Canadá.

Sin embargo, este último tuvo una inesperada sorpresa con su madre, la que quedó perpleja al ver lo que tenían preparado para ella.

Catalina Pulido se reencuentra con su hijo menor

A través de un video publicado en su Instagram personal, Pulido compartió con sus seguidores la emoción del momento en el que ve a su hijo León salir de un maletero y sorprender a su madre.

La adorable imitación de la hija de Valentina Roth que enterneció las redes Jocelyn Medina sufre la muerte de su pareja a tan solo un mes de casarse: "Estoy destrozada" Los dos vestidos negros de Michelle Carvalho: El color de la elegancia se impone para celebrar Te puede interesar

"Ay, Dios mío... por eso me decías que no te llamara, mi guagua (…) qué rico verte", se escucha decir a Pulido, quien además mencionó lo cambiado que está León.

Instagram

Por otra parte, en la publicación de Instagram la actriz escribió: "Hace mucho tiempo que no tenía una alegría tan grande... gracias a todos por hacer esto posible!!! Tengo la mejor red de contención... Gracias universo...".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ma Catalina Pulido Anker??‍?? (@catralitavikinga)

Todo sobre Celebridades chilenas