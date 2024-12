Mariuxi Domínguez y Cata Palacios se refieren al trágico momento que vive Jocelyn Medina: "Ella estaba feliz"

17 dic. 2024 - 11:40 hrs.

Sorpresa causó en redes sociales el anuncio de Jocelyn Medina, quien dio a conocer que su pareja, Michael Grez, había fallecido.

"Nunca pensé escribir estas palabras, menos a un mes de casarnos. Felices preparando en secreto nuestra hermosa boda, una boda soñada, tal como la imaginamos y diseñábamos día a día", escribió en un comienzo la exchica Yingo.

Como era de esperar, la noticia tomó desprevenido tanto a sus seguidores como a sus amigos y familiares, quienes se estaban preparando para el matrimonio de la pareja.

Instagram

Mariuxi Domínguez y Cata Palacios hablan de la dolorosa pérdida de Jocelyn Medina

En conversación con LUN, Mariuxi Domínguez y Cata Palacios, excompañeras en Yingo y amigas de Medina, hablaron sobre el trágico evento que está afectando a Jocelyn.

Quien más se refirió a esta situación fue Domínguez, que aseguró que la llamó, pero Jocelyn no le ha respondido por el momento. "Le escribí como todos sus cercanos, pero ella no me ha contestado y le estoy dando su espacio", contó la modelo.

"Ella estaba feliz con Michael y cuidó mucho esta relación. Jocelyn es así, de cuidar a las personas que ama", expresó Mariuxi, mientras que Palacios solo mencionó estar consternada con lo que está viviendo su amiga.

Todo sobre Celebridades chilenas