"Un proceso personal": Carmen Gloria Arroyo cuenta por qué aceptó casarse con Bernardo Borgeat tras 12 años

13 feb. 2025 - 09:40 hrs.

La abogada Carmen Gloria Arroyo sorprendió al espectáculo tras anunciar que se casará con Bernardo Borgeat tras 12 años de noviazgo.

La decisión sorprendió, ya que previamente la conductora de televisión se había manifestado contra la ceremonia formal del matrimonio y había afirmado que prefería mantener su relación tal como había estado todos estos años.

Claramente este fue un comentario que se repitió en las redes sociales, donde algunas personas trataron a Carmen Gloria como "hipócrita" por no estar de acuerdo con sus propias declaraciones previas.

Carmen Gloria Arroyo cuenta la verdad

La radio FMDOS conversó con la profesional, quien se refirió a este tema y aclaró que "realmente no lo teníamos en nuestros planes, de hecho, habíamos conversado que no lo necesitábamos, para qué, entonces nunca me lo esperé. Porque para mí estaba clara la decisión".

"Cuando Bernardo me sorprende, en complicidad con mis hijos, porque preparó la instancia con ellos, quedé absolutamente en shock, no supe qué decir, me quedé sin palabras", expresó Carmen Gloria.



"Como dice un amigo, ha sido el único hombre que me ha dejado sin palabras, no sabía qué decir, tanto así que Bernardo en un minuto me dice ‘eh, che, decíme algo, decíme sí o no, pero decíme algo’, jajaja. Obviamente le dije que sí", declaró la abogada.

Dicho esto, afirmó que "sigo muy emocionada, pero estamos los dos tremendamente entusiasmados. Es tema recurrente todos los días en la casa con nuestros hijos, soñamos con cómo lo vamos a hacer, qué queremos y hemos conversado harto respecto a por qué estamos en esto si habíamos dicho que no, y la decisión tiene que ver con un proceso personal de Bernardo, con una decisión de él y que yo no podía decirle más que sí, si yo también estoy segura que él es lo que quiero por el resto de mi vida".

"Siento que es lo que hemos formado estos 12 años de caminar juntos, una hermosa familia con mis hijos, sus hijos y nosotros, principalmente nosotros. Es lo que queramos que siga pasando, que podamos ojalá recorrer la última etapa de la vida juntos, acompañándonos", sentenció.

