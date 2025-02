"Dejé de tomar hace un año y de fumar hace 12": Los cambios de hábitos de Antonella Ríos

21 feb. 2025 - 08:50 hrs.

Antonella Ríos se mantiene como una de las mujeres más admiradas de la televisión y recientemente reveló cuáles son sus hábitos saludables para lucir una tonificada figura.

La actriz, que cumplirá 51 años este 2025, luce una gran condición física en redes sociales, a la vez que comparte con sus seguidores consejos para tener una vida sana y que “los años no pesen”.

Los cambios de hábitos de Antonella Ríos

Durante una conversación con FMDos, la bailarina profesional compartió algunas recomendaciones para gozar de una vida sana y un buen aspecto físico.

Foto: Instagram @antonellarios

“Yo siempre he bailado, he sido súper activa. No ando en ascensor, me muevo de arriba para abajo, siempre estoy ejercitándome. Yo bailé mucho tiempo, realicé danza de teatro”, explicó.

Agregó que a pesar de no tener tiempo para ir al gimnasio, ha sabido ejercitarse desde el hogar. “Durante la pandemia hice mi pequeño gimnasio en casa. Tengo una remadora, una pesa olímpica grande, pesas y mancuernas. Ya más o menos uno sabe cuáles son los ejercicios que funcionan”.

“Últimamente me he dedicado más a correr y a tratar de bajar la ingesta, porque he estado con un poco menos de tiempo (libre)”, destacó la actriz, pero también habló de los hábitos que dejó atrás.

Foto: Instagram @antonellarios

Ríos hizo énfasis en que lleva mucho tiempo sin consumir tabaco y alcohol. “Yo dejé de tomar hace un año y dejé de fumar hace 12 años. No fumo nada, no me meto nada, no hago combustión en mi cuerpo, porque siento que eso es súper tóxico”.

