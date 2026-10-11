Unifica el tono y cuida la piel: El producto coreano que Florencia Araneda usa en su rutina de maquillaje

11 oct. 2026 - 18:00 hrs.

Para Florencia Araneda, la clave de una exitosa rutina de maquillaje radica en el uso de cosméticos que no solo mejoran el aspecto de la piel, sino que también la nutren desde el exterior.

En este contexto, la hija de Marcela Vacarezza dio a conocer en un video que publicó en su cuenta de Instagram el producto que cumple con ambos objetivos al pie de la letra.

¿Con qué producto coreano cuida Flo Araneda su piel?

Como señaló Florencia, su maquillaje lo inicia con la aplicación de la CC Creme de Erborian, un cosmético que ofrece una "cobertura ligera que se funde con la piel" y deja un "tono unificado, natural y radiante".

Instagram: @floaraneda

Lo mejor es que hidrata, regenera y ayuda a cuidar la piel de los rayos solares, pues su fórmula contiene "un 2% de centella asiática y ácido hialurónico" y otorga una protección de SPF 30.

Tras solo untar unas gotas de este producto, la influencer continúa con su rutina diaria de manera tranquila hasta lucir ese clean look que tanto la caracteriza.

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