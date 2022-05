La exchica reality, Aylén Milla vivió una experiencia de lujo, tras ser invitada por la marca Alexander McQueen para lucir uno de sus vestidos en nada más ni nada menos que la alfombra roja de el Festival de Cannes, que se realiza por estos días.

Por medio de su cuenta de Instagram, la influencer comentó que "hace tiempo que vengo frecuentando Europa un poquito más seguido, especialmente Francia. El sábado voy a ir al Festival de Cannes. No me lo puedo creer. De verdad no me puedo creer tener esta oportunidad", se sinceró con sus seguidores.

Aylén vistió un asombroso vestido negro del diseñador y además aclaró la importancia que este evento tenía, argumentando que "voy a ir con un gran diseñador que es Alexander McQueen, para mí es una cosa super hermosa, emocionante, no tengo palabras. Ustedes saben que me gusta la moda, estudié eso. Para mí es súper importante esto que va a suceder".

Por otro lado, contó también cómo fue el día en que recorrió la alfombra roja y cómo se sintió. Pese a que la modelo frecuenta este tipo de eventos de grandes marcas, aseguró que haberse sentido nerviosa.

"Cuando me tocaba bajar de la suite, empezaron mis nervios. Aunque estoy acostumbrada a los eventos, todavía me pongo nerviosa sobre todo cuando voy sola", precisó la modelo.