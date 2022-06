Lisandra Silva, la ex participante del reality "Doble Tentación" transmitido por las pantallas de Mega, se ha mostrado feliz con la llegada de su hija, Léiah Livli, fruto de su amor con su pareja, Raúl Peralta. Ambos se convirtieron en padres por segunda vez el 11 de mayo.

La modelo, se destaca por ser muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores, con quienes comparte su trabajo, su día a día y en especial su maternidad.

Ya ha pasado un mes desde que Lisandra trajo al mundo a la pequeña Léiah y poco a poco ha ido retomando la actividad en su red social. Anteriormente ya se había dado unos minutos para interactuar con sus seguidores. Como lo escribe en sus stories, mientras Léiah duerme, dejó una caja de preguntas para responder las dudas de los cibernautas.

Fue mediante las stories donde uno de los seguidores le peguntó "¿Cómo te has sentido, sigues tomando tu tecito? ¿sirve?" Lisandra inmediatamente comentó que es lo mejor que le ha pasado agregando que "me faltan por bajar solo 8 kilos de los 25 que subí! Desinflama, mejora el estado de ánimo, y lo mejor es que no afecta el periodo de lactancia porque es libre de cafeína". Además, etiquetó la marca del té.

Asimismo, entre otras de las preguntas que recibió le preguntaron cuándo comenzaría con ejercicios para volver a su cuerpo.

"En cuánto antes, creo que ya la semana que viene me pondré a trabajar mi cuerpo", respondió Lisandra junto a una fotografía donde posa en bikini.