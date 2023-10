Se entrega por dos años: Conoce el monto del Bono de Protección y cómo se paga

29 sept. 2023 - 19:00 hrs.

El Estado otorga diferentes beneficios para contribuir a los ingresos familiares de distintos sectores de la población, entre los que destaca el Bono Dueña de Casa, o conocido como Bono de Protección.

Esta ayuda estatal se entrega mensualmente durante un periodo de 24 meses, a las familias y personas usuarias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (SS.OO).

Ir a la siguiente nota

¿Cuál es el monto del Bono de Protección?

El Bono de Protección entrega distintos montos a medida que va pasando el tiempo, durante el cual se otorga un pago máximo de $421.068.

De esta forma, el aporte tiene los siguientes tramos dependiendo de su periodo de ejecución:

Los primeros 6 meses el bono asciende a $21.823 .

Desde el mes 7 al mes 12, el bono es de $16.608.

Desde el mes 13 al mes 18, el bono es de $11.419 .

Desde el mes 19 al mes 24, el bono es de $20.328.

Cabe destacar que los valores del Bono de Protección se reajustan el 1 de febrero de cada año, en el 100% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

Te puede interesar ¡Aumenta el saldo de la tarjeta Junaeb! Revisa a cuánto llegará el monto de la Beca BAES

¿Cómo recibir el Bono de Protección?

Para recibir el Bono de Protección se debe pertenecer al Subsistema de Seguridades Oportunidades del Ministerio de Desarrollo. Aunque es importante haber firmado la carta de compromiso y del plan de intervención.

En caso de no haberlo realizado, no es posible acreditar la participación y la asignación del beneficio no se efectuará.

¿Cómo se paga?

El pago del Bono de Protección se realiza a través de la CuentaRUT de BancoEstado a nombre de la persona beneficiaria.

En caso de que la persona no cuente con esta cuenta bancaria, la cartera será la encargada de solicitar la apertura directamente a la institución financiera, sin trámite ni costos para la persona.

Todo sobre Mega Te ayuda