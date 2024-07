¿Será obligatorio tener la nueva cédula de identidad digital?

05 jul. 2024 - 13:20 hrs.

El próximo 16 de diciembre se implementará en todas las oficinas del Registro Civil la cédula de identidad y el pasaporte digital, dos documentos que forman parte del plan de modernización de la institución.

Son identificaciones digitales que serán complementarias a los documentos físicos, se podrán mostrar a través de la aplicación móvil Identidad Digital y estarán vinculados a la ClaveÚnica.

¿Será obligatorio tener la cédula de identidad digital?

La obtención del documento digital no será obligatorio debido a que no reemplazará al carnet de identidad físico. El objetivo será utilizarlo en controles de identidad, acceso a estadios, compra de medicamentos en línea, etc.

Foto: Freepik.

Una vez que la persona acuda a una oficina del Registro Civil para realizar un trámite relacionado a su cédula o pasaporte, los funcionarios le ofrecerán la opción de obtener su documento digital con características similares al documento físico.

