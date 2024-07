Estados Unidos advierte sobre el verdadero alcance de los "notarios" en los trámites de visas

El Gobierno de Estados Unidos facilita el proceso migratorio de los extranjeros a través de diferentes servicios, como el asesoramiento legal de inmigración para apoyar en los trámites de visas.

Sin embargo, debido a la cantidad preocupante de personas que se hacen pasar por agentes autorizados y a la confusión por la palabra “notario”, las autoridades emitieron un comunicado advirtiendo sobre la situación.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) señaló que los notarios, notarios públicos, consultores de inmigración y empresas no pueden brindar asesoramiento de inmigración si no son proveedores de servicios legales autorizados.

Asimismo, añadió que en el territorio estadounidense la palabra “notario” no significa que la persona sea abogado, aun cuando en muchos países sí tenga ese significado.

“Notarios,” notary publics, immigration consultants, & businesses can't give immigration legal advice unless they're authorized legal service providers. In many places the word “notario” means the individual is an attorney, but that isn't true in the U.S. https://t.co/t6YQ5GD47t