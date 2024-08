¿Pedirás una visa de estudiante en Reino Unido? Atención a esta recomendación de las autoridades

Los ciudadanos chilenos que deseen formarse en Reino Unido deben contar con una visa de estudiante, la cual les permitirá inscribirse y participar en un programa académico en ese país

Se trata de un visado que permite residir en Reino Unido durante el tiempo que dure el curso académico seleccionado, así como viajar con el cónyuge e hijos y trabajar, puntualiza la página de información.

Las autoridades británicas recomiendan a los interesados en el visado no esperar hasta que se acerque la fecha de inicio del curso para solicitarlo, pues el procesamiento toma alrededor de tres semanas.

Los solicitantes pueden pagar para acelerar el proceso con un servicio prioritario o súper prioritario, pero no garantiza la rápida aprobación de la solicitud y algunas pueden tardar más en tramitarse.

El trámite de solicitud se realiza a través del portal de aplicación a visas británicas, donde deben completar y pagar el formulario para luego acudir a un Centro de Solicitud de Visas y realizar la toma de datos biométricos.

