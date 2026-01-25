Etienne Bobenrieth renunció al reality: Mira EN VIVO el capítulo 63 de El Internado Más Picante
Este domingo se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, una previa que se centra en desmenuzar los hitos del último episodio y en anticipar los movimientos que comienzan a tensionar la dinámica del encierro.
Conducido por Nati Blaschke y Álex Ortiz, el espacio revisa lo más comentado del capítulo anterior y entrega adelantos y chismes exclusivos que permiten comprender mejor el ambiente, las alianzas y los conflictos que se están gestando dentro de la casa.
En la reciente entrega del encierro, Etienne Bobenrieth reunió a los participantes para contarles que tenía que dejar el encierro por problemas familiares.Ir a la siguiente nota
