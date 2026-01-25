Etienne Bobenrieth renunció al reality: Mira EN VIVO el capítulo 63 de El Internado Más Picante

25 en. 2026 - 22:00 hrs.

Este domingo se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, una previa que se centra en desmenuzar los hitos del último episodio y en anticipar los movimientos que comienzan a tensionar la dinámica del encierro.

Conducido por Nati Blaschke y Álex Ortiz, el espacio revisa lo más comentado del capítulo anterior y entrega adelantos y chismes exclusivos que permiten comprender mejor el ambiente, las alianzas y los conflictos que se están gestando dentro de la casa.

Sigue EN VIVO El Internado Más Picante

En la reciente entrega del encierro, Etienne Bobenrieth reunió a los participantes para contarles que tenía que dejar el encierro por problemas familiares.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial



Todo sobre El Internado