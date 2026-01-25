Pops volverá a la casona: Mira EN VIVO el capítulo 63 de El Internado React
Este domingo se emite un nuevo capítulo de El Internado, una entrega que estará marcada por la creciente tensión emocional entre algunos participantes y por conflictos que comienzan a reconfigurar la convivencia dentro del encierro.
En esta próxima entrega del encierro, Pops volverá a la casona con graves lesiones y les pedirá a sus compañeros que se reúnan.
Como ya es habitual, Nati Blaschke y Álex Ortiz estarán a cargo de comentar, analizar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de leer y compartir los mensajes del público que acompaña el programa.
