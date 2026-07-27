¿Quién se convertirá en la ganadora de la corona? Conoce a las 13 finalistas de Miss Universo Chile

27 jul. 2026 - 00:56 hrs.

¡Ya tenemos a las elegidas! La semifinal de Miss Universo Chile llegó a su fin y ellas son las candidatas que estarán en la gran final.

En primera instancia, las participantes realizaron una obertura espectacular, vestidas todas iguales, y bailaron una entretenida coreografía al ritmo de Karol G.

Posteriormente, hicieron una pasarela en traje de baño, donde algunas se fueron por el estilo de dos piezas, mientras que otras optaron por clásico enterito.

Luego, las candidatas se lucieron en un nuevo desfile, pero esta vez usando elegantes trajes de gala, que tenían en común el brillo y el glamour.

¿Quiénes son las finalistas de Miss Universo Chile?

Luego de un show completamente espectacular, el jurado compuesto por Edgardo Navarro, Carolina de Moras, Josefina Montané, Viviana Nunes y Camila Andrade decidió y nombró a las 11 clasificadas para la final.

1. Antártica: Josefina Flores

2. Loncoche: Victoria Jiménez

3. Vitacura: Arantxa Ramírez

4. Lo Barnechea: Scarlette Hermosilla

5. Viña del Mar: Dominga López

6. Talca: Martina Avendaño

7. Los Ángeles: Marianne Kiss

8. San Pedro de la Paz: María Victoria Gazale

9. Huechuraba: Javiera Pino

10. Rancagua: Claudia Arteaga

11. Pucón: Catalina Vallejos

Posteriormente, Julio César Rodríguez anunció a las dos candidatas que lograron llegar a la instancia final gracias al voto del público.

12. Temuco: Krishna Sandoval

13. Las Condes: Javiera Barrie

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