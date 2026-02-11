Indignante: Mucho Gusto capta en vivo a motociclista transitando por Humedal de Mantagua
Un equipo de Mucho Gusto captó en vivo a un conductor manejando una motocicleta sobre el Humedal de Mantagua en Quintero, región de Valparaíso.
Todo ocurrió cuando el periodista Danilo Villegas reporteaba sobre la denuncia hecha por la Fundación Humedal de Mantagua que, a través de redes sociales, compartió un registro donde se ve una camioneta 4x4 transitando por la zona protegida.
Motociclista fue grabado dañando humedal
En ese mismo instante, un imprudente desconocido entró de manera irregular al área y pasó a toda velocidad sobre el terreno, ahuyentando a las aves que se encontraban allí.
"Justamente estamos haciendo una denuncia por vehículos (...) Podemos ver una completa irresponsabilidad", relató Villegas.
Por si fuera poco, el dron de Mucho Gusto grabó por más de 3 minutos al sujeto, quien no detuvo su marcha y continuó sobre el humedal, poniendo en peligro a todo tipo de fauna y flora.
