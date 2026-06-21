"Haz lo que quieras": Nicole Moreno y Bárbara Córdoba protagonizaron su primer conflicto en la pieza

21 jun. 2026 - 22:50 hrs.

En el capítulo 10 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Bárbara Córdoba tuvieron su primer conflicto doméstico en la casona.

Todo comenzó cuando la argentina quiso instalarse en la habitación, pues debía dormir en la misma cama que la chilena y Luis Mateucci.

"No me voy a acomodar en su espacio para respetar eso y también voy a pedirles lo mismo", expresó la trasandina.

Volverías con tu ex? 2

Nicole Moreno fue firme

Debido a lo anterior, Bárbara Córdoba comenzó a acomodarse en la cama de Nicole Moreno y ella se opuso completamente: "No, sorry, yo voy a dormir acá, este es mi lado ¿En qué habíamos quedado? No creo que quieras dormir con mi cara".

Sin embargo, la nueva participante aclaró que a ella no le importa utilizar ese lugar, con tal de no separarlos, pero la modelo fitness siguió firme en su punto: "Me da lo mismo, yo duermo a este lado, haz lo que quieras tú".

Finalmente, los demás compañeros ayudaron a ambas a cambiar las camas de lugar, para que estuvieran igualmente cómodas.