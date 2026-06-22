Nicole Moreno protagonizó divertido chascarro en plena discusión: Le dijo infiel a la persona incorrecta

22 jun. 2026 - 23:47 hrs.

En el capítulo 11 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno protagonizó un momento que hizo reír a todos sus compañeros e incluso, a los animadores.

Todo comenzó cuando Bárbara Córdoba le dijo a la modelo que era hipócrita por decirle cornudo a Luis Mateucci, pero ella la invitó a decir si era verdad.

Sin embargo, la argentina no quiso dar una respuesta y siguió en su punto: "No me voy a referir a él en ese término. Solamente creo que si dices algo, tienes que serlo y ser coherente entre lo que dices y haces".

Volverías con tu ex? 2

El comentario de Nicole Moreno

Pese a lo anterior, Nicole Moreno le replicó sus dichos a Bárbara Córdoba y reafirmó la acusación: "Si yo dije cornudo, lo dije con argumentos".

En ese instante, vino la situación que generó risas, pues la modelo fitness se paró de la tina con hielo y apunto a Luis Mateucci como el infiel, equivocándose de persona.

"No, yo era la infiel", dijo la nueva participante del encierro y ella se rectificó sobre su comentario.