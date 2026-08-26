"Sobrepasó todos los límites": Nicole Moreno protagonizó fuerte pelea con Bárbara Córdoba en la ducha
En el capítulo 50 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba y Nicole Moreno protagonizaron una tensa escena en la ducha de la casona.
Ambas se fueron a bañar al mismo tiempo y la modelo fitness acusó a su compañera de una inesperada situación, la cual fue avalada por Flavia Laos: "No me coloques tus pech... en mi cuerpo, qué asco, respétate. De verdad que eso no se hace".
De vuelta, la argentina aseguró que su enemiga había atacado primero y le había lanzado agua y ahí comenzó un enfrentamiento que casi llegó a las manos: "Ordinaria, mala clase, mírame a la cara".
La crítica de Nicole Moreno
Rápidamente, Yasmín Valdés y Camila Nash fueron a buscar a Nicole Moreno a la ducha para que no siguiera peleando y ella siguió reclamando.
Luego de algunos minutos, la modelo fitness volvió a encarar a Bárbara Córdoba por lo que había hecho: "Esto sobrepasó todos los límites, no sé cómo no te respetas como mujer".
"Qué te importa cómo manejo mi vida, dame un argumento más interesante, a mí me recalienta un huevo lo que tú haces con tu vida", lanzó finalmente la argentina.
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