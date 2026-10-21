Nicole Moreno y Manuel González protagonizaron tenso cruce por correción en dinámica: "Ya fue"

21 oct. 2026 - 00:04 hrs.

En el capítulo 78 de Volverías con tu ex? 2, Manuel González y Nicole Moreno tuvieron un tenso cruce en la casona.

Todo comenzó cuando el español le corrigió a la modelo un paso de la coreografía que iban a realizar en el desafío de baile y a ella no le gustó para nada.

Luego de varias horas, el europeo se acercó a su compañera para pedirle que dejara de estar enojada: "Deja lo mosqueadito, el enfado, la cara se te cambia, ya fue".

Volverías con tu ex? 2

El argumento de Nicole Moreno

Nicole Moreno aseguró que ella no estaba enojada, solo que le había molestado la corrección y la forma en la que se dijo, pero él volvió a repetirle que no tenía mayor gravedad la situación.

Igualmente, el español se disculpó por su forma, pero le recalcó que su actitud no estaba bien: "Si quieres seguir con la cara larga está bien, yo no, yo paso, yo voy a mis rollos, ya he ido tres veces".

Finalmente, la expareja de Noelia Márquez le dijo que igualmente le había servido su comida, por si quería sentarse y ella lo agradeció.