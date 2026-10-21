Nicole Moreno y Manuel González protagonizaron tenso cruce por correción en dinámica: "Ya fue"
En el capítulo 78 de Volverías con tu ex? 2, Manuel González y Nicole Moreno tuvieron un tenso cruce en la casona.
Todo comenzó cuando el español le corrigió a la modelo un paso de la coreografía que iban a realizar en el desafío de baile y a ella no le gustó para nada.
Luego de varias horas, el europeo se acercó a su compañera para pedirle que dejara de estar enojada: "Deja lo mosqueadito, el enfado, la cara se te cambia, ya fue".
El argumento de Nicole Moreno
Nicole Moreno aseguró que ella no estaba enojada, solo que le había molestado la corrección y la forma en la que se dijo, pero él volvió a repetirle que no tenía mayor gravedad la situación.
Igualmente, el español se disculpó por su forma, pero le recalcó que su actitud no estaba bien: "Si quieres seguir con la cara larga está bien, yo no, yo paso, yo voy a mis rollos, ya he ido tres veces".
Finalmente, la expareja de Noelia Márquez le dijo que igualmente le había servido su comida, por si quería sentarse y ella lo agradeció.
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