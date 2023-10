"Todavía no entiendo quién soy a mis 48 años": Angelina Jolie posa junto a sus hijos Zahara y Pax para Vogue

29 sept. 2023 - 15:08 hrs.

La mítica Angelina Jolie concedió una entrevista exclusiva y muy personal a la revista Vogue US, que le dedica la portada de su nueva edición. Habló sobre su proceso de sanación y cómo sus hijos la salvaron de una vida oscura tras divorciarse de Brad Pitt.

La actriz estadounidense de 48 años está completamente involucrada en su nuevo proyecto, el Atelier Jolie, con sede en Nueva York, un lugar en el que espera revolucionar el mundo de la moda, con el concepto de piezas de sastrería, artesanía, reciclaje y arte.

“No quiero ser una gran diseñadora de modas. Quiero construir una casa para que otras personas se conviertan en eso”, aseguró Jolie a Vogue.

Angelina dice que aún no tiene claro quién es

Hablando sobre la moda, la famosa actriz que no espera ser un referente sobre vestuario, confesó: “ahora me pregunto si sé cuál es mi estilo, porque todavía no entiendo quién soy a los 48. Supongo que estoy en transición como persona”.

behind the scenes of angelina jolie for vogue giving us a sneak peek at her upcoming collection — i’m so obsessed!!! pic.twitter.com/7CmXxaN4mQ — 𝐝𝐞𝐧𝐢𝐬𝐚 (@pradapearll) September 27, 2023

Sobre la elección del lugar para su atelier, dijo que el recinto perteneció al artista plástico Andy Warhol. Contó además que aunque ella es impulsiva, su hija Zahara es “firme, decidida y reflexiva… cuando ella estuvo de acuerdo, sentí que ambas estábamos decidiendo”.

Angelina Jolie is ready to shake up the fashion industry—but don’t mistake her new venture for something it’s not. Atelier Jolie “is not really about fashion,” the actor, director, and former UN Refugee Agency Goodwill Ambassador and Special Envoy says. https://t.co/EgZNvkrr8F pic.twitter.com/UVLIp6jNyM — Vogue Magazine (@voguemagazine) September 27, 2023

“Mis hijos me salvaron”: Angelina sobre su proceso de sanación

Hablando sobre su proyecto y su concepto de moda, surgieron temas muy personales, como su proceso de sanación tras divorciarse del padre de sus hijos.

“Tener hijos me salvó y me enseñó a evolucionar de manera diferente en este mundo", reflexionó. Aunque confesó que quiere cambiar muchos aspectos de su vida, asegura que la Angelina actual es la que mira hacia adelante.

angelina and her daughter wearing atelier jolie pieces, with her son photographing them <3



‘atelier jolie will focus primarily on eveningwear, with an emphasis on fluid silhouettes, timeless design and tactile details’ pic.twitter.com/YUXWhhKCri — ❦ (@saintdoII) September 27, 2023

"Creo que habría tomado un camino mucho más oscuro si no hubiera querido vivir para mis hijos. Son mejores que yo, porque uno siempre quiere que sus hijos sean mejores. Por supuesto, soy su madre y espero protegerlos, aunque también se ríen de mí”, contó.

Angelina, madre de seis, decidió distanciarse de la actuación tras el divorcio, para estar más tiempo junto a sus hijos; así que durante siete años solo aceptó proyectos que no la mantuvieran demasiado tiempo fuera de casa.

Angelina Jolie for US Vogue (November 2023 issue) photographed by Annie Leibovitz, wearing Chloé x Atelier Jolie pic.twitter.com/6FHVXL2NXe — linda (@itgirlenergy) September 27, 2023

