Vestida de Carolina Herrera: Meghan Markle asiste con Harry a millonario evento benéfico de Kevin Costner

Tras su participación en los Juegos Invictus en Alemanía, el príncipe Harry y Meghan Markle vuelven a aparecer, esta vez rodeados de estrellas de Hollywood en un evento benéfico organizado por el actor Kevin Costner, en el que la duquesa de Sussex vistió de Carolina Herrera.

Los royals fueron presentados como los invitados especiales de Costner en el “One 805 Live”, el festival de otoño que organiza a beneficio de los socorristas de la zona, tal como reseña Vanitatis.

Ir a la siguiente nota

El evento tuvo lugar en el campo de polo propiedad del actor, en Santa Bárbara, California, valorado en más de 25 millones de dólares, y que seguramente no entró en la polémica repartición de bienes con su exesposa, Christine Baumgartner.

“Mis amigos, que no tienen modales, me preguntan 'Kev, ¿cuánto cuesta este lugar, cuánto vale?'. Simplemente puedo decirles que en un día como hoy vale cada centavo”, dijo Costner en el discurso.

Harry gets offered the mic by the host…



Instead of taking it and saying a few words he sheepishly declines and strongly suggests that the host give the mic to his master Meghan Markle



The host laughs at this idiotic suggestion and keeps hold of the mic pic.twitter.com/uSAmRAbjc8