Desde 2015: Esposo de la niñera de Shakira revela cómo Lili Melgar llegó a la vida de la cantante

Shakira, en su nuevo éxito músical con la agrupación Fuerza Regida, llamado "El jefe", denunció que Gerard Piqué es un “mal jefe” por despedir a Lili Melgar, niñera de sus hijos, sin pagar la indemnización que le correspondía.

Marco Antonio Molina, esposo de Melgar, confirmó lo planteado por la artista en la dedicatoria de la canción que supera los 30 millones de reproducciones en Youtube.

Desde que la colombiana terminó su relación con el exfutbolista, a través de sus canciones, expone la terrible situación que atravesó por la separación, y en “El jefe” reveló que no fue solo ella la que padeció por el mal comportamiento del empresario.

The longtime nanny of Shakira’s children, Lili Melgar, makes a cameo in her new music, titled “El Jefe.”



It is rumored she learned what Gerard Piqué was doing behind Shakira’s back so he wrongfully fired her without financial compensation. pic.twitter.com/WrvGUXI3XG