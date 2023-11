"Le gustan mis canciones, pero no sabe que soy yo": Camilo habla de su relación con Índigo

19 nov. 2023 - 10:00 hrs.

Crecer dentro de una familia de famosos tiene sus ventajas, pero también muchas anécdotas. La pequeña Índigo, hija de Camilo y Evaluna Montaner, ama las canciones de “un tal Camilo”, pero aún no descubre que es su padre.

En una entrevista para el programa de televisión español “El Hormiguero”, el cantante colombiano contó algunos episodios de la crianza de su hija de un año, etapa en la que está completamente involucrado, junto a su esposa, la hija menor de Ricardo Montaner.

Entre otros temas, el presentador Pablo Motos mencionó que Índigo formó parte de la reciente gira de Camilo por Japón, fue entonces cuando surgió la divertida historia del cantante con su niña, que aún no comprende que su cantante favorito también es su padre.

“¡Tú no, Camilo!”: Índigo cuando su padre le canta

“Mi hija tiene una situación, sus canciones favoritas son las de un tipo que se llama Camilo, pero ella no asocia que yo vengo siendo Camilo”, contó entre risas el intérprete de “Vida de ricos”.

Explicó que cuando están en casa y decide tomar la guitarra para cantar la canción que compuso para su hija, la pequeña lo detiene y corre al altavoz inteligente a pedir la canción. Satisfecha, mira a su padre y le dice “¡Camilo!”. El público estalló en risas igual que él.

La experiencia sobrenatural de Camilo con un chico sordo

Al hablar sobre experiencias “sobrenaturales”, Motos le pidió a Camilo contar sobre su encuentro con Nacho, un chico “sordo profundo” que fue a uno de sus conciertos con una amiga que le servía de intérprete con lenguaje de señas.

Camilo dijo que cuando se percató de la situación quiso conocerlo, así que al día siguiente lo contactó. En su encuentro, Camilo le cantó “Millones” mientras el chico ponía sus manos en su garganta.

“Me preguntaba si había leído una carta que me había mandado. Yo no la había leído”, contó Camilo. “Luego la leí y ponía que 'Millones' era el tema con el que se sentía más identificado. Yo no lo sabía cuando se la canté. Fue algo espiritual, sobrenatural”, reseñó El Correo.

