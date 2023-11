¿Cuánto cuesta el lujoso Rolls Royce Ghost con el que JLo y Ben Affleck llevan a sus hijos al colegio?

La cantante Jennifer Lopez y su esposo Ben Affleck disfrutan del rol de padres con estilo. Así lo demostraron cuando los captaron a bordo de un Rolls-Royce Ghost, llevando a sus hijos al colegio.

Tras iniciar una vida juntos, todo lo relacionado a JLo y Ben es de interés público, como el reciente video donde se ve a la cantante gritándole “perra” a una fan de su esposo.

Ahora la pareja llamó la atención al llegar al colegio de los hijos de Ben a bordo del auto de lujo.

En un video quedó registrado cuando el actor llegó al colegio conduciendo el lujoso auto y fumando un cigarrillo. A un lado en el asiento del copiloto se puede ver a la "Diva del Bronx".

En el asiento trasero se aprecian a los hijos de Affleck, Seraphina (14), Samuel (11) y posiblemente los gemelos Max y Emme, (15) hijos de Jennifer Lopez con Marc Anthony.

El Rolls-Royce Ghost plateado en el que se vio a Ben Affleck y JLo el 17 de noviembre tiene un valor aproximado de 450.000 dólares. El vehículo es propiedad de la cantante, según Daily Mail.

Ben Affleck Lights Up In JLo's $450K Rolls Royce



