¿Quién es la pareja de Sam Smith, el astro británico del pop que brilló en Lollapalooza?

Sam Smith se convirtió en tendencia en redes sociales tras su actuación del domingo en Lollapalooza Chile 2024. El cantante británico hizo que la clausura del megafestival se volviera inolvidable para muchos.

Seguramente algunos de sus fanáticos quieren saber más de la vida del intérprete de canciones como "Stay with me".

Poseedor de un Oscar y un Globo de Oro por su canción "Writing's on the Wall" de la película "Spectre", el artista forma parte de la comunidad LGTBQ+, reseña Billboard.

Sam mantiene un relación con el diseñador británico Christian Cowan. El cantante le mostró el año pasado su máximo apoyo al asistir a la presentación de la nueva colección del modisto en el marco de la Semana de la Moda en Nueva York, destaca Elle.

Antes de relacionarse con Cowan, el cantautor británico tuvo un romance con el actor Brandon Flynn, pero terminaron por lo difícil de la agenda de ambos, según menciona La República.

📸: Sam Smith & Christian Cowan out & about in NYC pic.twitter.com/Cbaw5kjGGh