'Tengo la agenda completa este año': La historia del exchico reality que triunfa en Estados Unidos

Jorge Olivares es uno de los exparticipantes más recordados de "Protagonistas de la fama", primer reality show del país. Si bien se alejó de los flashes, en septiembre de 2023 volvió a hacer noticia.

En aquella ocasión, se ofreció a financiar la repatriación del cuerpo de Natalia Manríquez, chilena asesinada en un hotel de Iowa, Estados Unidos.

Ahora el joven circense vuelve a ganarse los titulares de los medios de comunicación luego de dejar al descubierto su éxito en el país norteamericano, donde lleva ocho años radicado en el pueblo Jackson Hole, en el condado de Wyoming.

El éxito de Jorge Olivares en Estados Unidos

Según contó a LUN, fundó una empresa de pinturas y reparación llamada The Painter Jackson Hole, producto de la cual trabaja en casas valoradas en los $20 millones de dólares, es decir, $18 mil millones de pesos.

Todo esto mientras lo compatibiliza con el cuidado de su hijo de siete meses.

"Tengo la agenda completa este año, así se trabaja. El concepto es diferente a Chile, donde el maestro hace de todo. La clave en la vida es enfocarse en una sola cosa", afirmó.

"No trabajo con compañías de construcción porque tienen muchos problemas con el tiempo, a veces no tienen listo en la fecha estimada y se produce un problema porque se me juntan varios proyectos", agregó.

Pese al buen momento y al éxito de su trabajo, Olivares reconoce que piensa en el retiro para dedicarse en un 100% a su hijo.

"Me quiero retirar lo más que pueda del negocio porque estoy educando a mi hijo. Quiero tener un estilo de vida en el que me pueda ir de vacaciones, planificar", indicó.

En esa misma línea, expresó que "tengo 42 años y mi plan este año es dedicarme a la construcción y venta de casas, que es donde está el dinero. Pero no lo quiero gastar, sino para hacer capital para edificar lo más que pueda".

"Hoy estoy pasando por un buen momento porque entregué mucho tiempo de mi vida trabajando casi todos los días, que no está bien. Ahora es el momento del equilibrio", concluyó.

