"Una historia de terror": La influencer viajera Karla Arenas relata su experiencia al emigrar a Alemania

05 abr. 2024

La influencer Karla Arenas reveló la “densa experiencia" que vivió al emigrar a Alemania, donde fue víctima de violencia por parte de un compañero de residencia.

La viajera chilena siempre publica en Instagram sus recorridos por distintos países y entrega consejos e información para quienes quieren emigrar.

Pero en esta ocasión dedicó un video de 20 minutos para contar lo que vivió cuando residió unos meses con la visa working holiday de Alemania en abril de 2023.

Así fue la “historia de terror” que vivió Karla Arenas en Alemania

Con lágrimas en los ojos revelo que le llevó tiempo sanar para poder hablar de lo que calificó como una “historia de terror”. Pero dejó claro que su intención no es desanimar a quienes estén próximos a viajar al país europeo.

"No culpo a Alemania, el país no tiene absolutamente nada que ver; esto fue una situación fortuita que me pudo pasar en cualquier lugar del mundo”, destacó.

“Me tocó lidiar con problemas que no me habían tocado anteriormente; trabajos en los que me sentí muy vulnerada”, precisó al mencionar que soportó gritos de un jefe.

La situación más compleja estaba en la residencia que compartía con cinco personas. “Había muchas discusiones, esto era seguido. Me ponían muy nerviosa”, explicó.

Lo peor fue cuando uno de sus compañeros la empujó muy fuerte y luego la golpeó en la cara, por un simple desacuerdo doméstico.

“No sabía qué hacer ni a quién llamar. Por primera vez me sentí como una niña chica que no sabía cómo pedir ayuda”, dijo. La policía llegó, pero los funcionarios no hablaban inglés y la comuncación no fue fluida.

Finalmente dejaron al agresor en la casa y fue ella quien tuvo que irse, por orden de los agentes. "Es un tema que estoy trabajando, es un trauma que voy a tener de por vida", detalló.

