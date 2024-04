'Por si me pasa algo': Pamela Díaz sorprende con radical decisión tras incidente en helicóptero

26 abr. 2024 - 17:21 hrs.

Durante las últimas horas, Pamela Díaz sorprendió a sus seguidores en redes sociales, tras dar a conocer la radical decisión que tomó luego del incidente en helicóptero.

Cabe recordar que a principio de mes, vivió momentos de angustia luego que tuviera que aterrizar de emergencia debido a un desperfecto técnico, en el sector de Chicureo.

Esta situación habría hecho a "La Fiera" cuestionarse su vida de una forma tal, que tomó algunas precauciones con respecto a sus hijos.

Drástica decisión de Pamela Díaz

Así lo reveló a través de sus historias de Instagram, donde contó que llegó hasta una notaría de la capital para realizar algunos trámites en torno a sus retoños: Mateo Neira y la pequeña Pascuala, hija de su antiguo matrimonio con Fernando Téllez.

"Estoy viendo mis cosas por mis niños, por si me pasa algo", partió señalando Díaz.

"Después del helicóptero, hay un antes y un después en mí", confesó la influencer. En esa misma línea, Pamela Díaz afirmó que en caso de alguna eventualidad su madre sería la encargada de quedarse con los niños.

"Si a los niños no los vieron los papás antes, no los van a ver cuando esté muerta, creo yo. No les voy a dejar mis cosas, nica...", sostuvo.

Asimismo, realizó un duro descargo sobre cómo debe categorizar su estado civil en temas notariales, es que pese a estar soltera, debe consignar que es "divorciada".

"Tengo los papeles manchados. Qué rabia, hue... ¿Por qué no puede ser soltera? Que hagan luego esa ley. Yo no quiero estar divorciada, yo soy soltera, no soy divorciada... bueno, sí me divorcié, pero estoy soltera", lanzó.

Recordar que la figura televisiva contrajo matrimonio en 2008 con el exfutbolista Manuel Neira, de quien se separó dos años después, mientras que en 2017 se casó con Téllez, relación que se dio por terminada en 2021.

