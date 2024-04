'El sol siempre sale con estos chicos': Ricky Martin disfruta con sus mellizos Matteo y Valentino en Japón

Ricky Martin suele expresar el amor por sus hijos y en esta oportunidad les mostró a sus fanáticos lo bien que la pasó en Japón junto a sus mellizos, Matteo y Valentino.

El artista boricua y sus hijos de 15 años pasaron días memorables, en los que abundaron las sonrisas y los magníficos lugares, según lo que publicó Martin en sus redes sociales.

El cantante de "Vuelve" demostró, además, la inmensa complicidad que tiene con los dos adolescentes.

Ricky Martin agregó una fotografía y un reel en su cuenta de Instagram con los que informó que estaba de vacaciones con sus hijos mayores en Japón. Los seguidores del cantante reaccionaron con mensajes y likes en las publicaciones.

Aunque el cantante resguarda su vida personal y más la de sus hijos, decidió agregar una postal familiar, aprovechando el espectacular viaje y la buena compañía.

“Tenemos hambre. Buscando algo para comer”, escribió el puertorriqueño en la primera foto que compartió con sus más de 18 millones de seguidores. En la gráfica, los adolescentes y el papá aparecen frente a un local en Tokio. Los jóvenes están de pie y el artista en cuclillas revisando el celular.

