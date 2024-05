Geek and Chic da los mejores consejos para retardar el envejecimiento: la magia de utilizar la vitamina C

05 may. 2024 - 17:00 hrs.

En los últimos años el cuidado de la piel es una tendencia mundial que no tiene edad, raza ni nivel socioeconómico. Bajo esa inclinación, la influencer Angélica Figueroa, mejor conocida en las redes sociales como Geek and Chic, despejó dudas sobre el uso de la vitamina C.

Cada día, mujeres y hombres desean tener un rostro terso y detener el envejecimiento, por lo que la cosmetología tiene un auge impresionante entre millones de personas que desean saber qué productos comprar y cómo aplicárselos.

Con más de 54 mil seguidores, Figueroa explicó las dudas sobre lo que muchos hablan: Para qué sirve la vitamina C.

Geek and Chic habla sobre el gran antioxidante de la piel: la vitamina C

Geek and Chic comenzó aclarando que la vitamina C es un antioxidante que reduce el estrés oxidativo de las células, por lo tanto retarda el envejecimiento, estimula la producción de colágeno y además ilumina la piel.

Ante todos esos beneficios, Figueroa señaló que es altamente recomendado el uso de esta vitamina, pero cuál usar, es la la otra pregunta. Hay muchos derivados, como el Ácido Ascórbico o L-Ascorbic Acid, el más puro de todos.

Por ende, recomendó la compra de esta presentación, pues cumple las 3 funciones mágicas de la vitamina C, que son iluminar, estimular la producción de colágeno y fotoproteger. Como los seres humanos no la producen, es necesario consumirla a través de alimentos y también aplicarla en la piel.

Aunque no se ven los resultados al primer momento, indicó que a la larga los resultados son visibles cuando al pasar de los años, el rostro se vea luminoso y terso sin importar la edad.

Alertó que en las primeras aplicaciones, el ácido ascórbico producirá cierta irritación o ardor, por lo que hay que iniciar con productos que lo contengan en una proporción del 5%, el más bajo, e ir incrementando con el pasar de las semanas.

Figueroa señaló que se puede utilizar tanto en la mañana como en la noche, siguiendo ciertas indicaciones importantes como no mezclarlo con otros sérums contraindicados.

