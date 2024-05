Día de Star Wars: Juan Andrés Salfate profundizó en el legado de 'La guerra de las galaxias'

04 may. 2024 - 11:05 hrs.

Cada 4 de mayo, fanáticos de todo el mundo celebran el "Día de Star Wars", una jornada en la que se rinde homenaje a la saga del cineasta estadounidense, George Lucas, la cual relata la historia de un grupo de personajes que coexisten en una galaxia ficticia.

Conocida en español como "La guerra de las galaxias", la saga responde a un fenómeno mundial que no sólo incluye la serie de películas, sino que, gracias a su popularidad, ésta contempla una variedad de productos como, por ejemplo, videojuegos, series de televisión, figuras de acción y parques temáticos.

En este contexto, y desde 1979, el 4 del quinto mes del año es asociado con la película, gracias a un juego de palabras acuñado por un periódico británico, luego de que Margaret Thatcher asumiera como primera ministra del Reino Unido.

Tras asumir el cargo, el diario London Evening News hizo alusión a una de las frases más icónicas de Star Wars para celebrar el triunfo y, en su portada, publicó "May the fourth be with you, Maggie", refiriéndose a "May the force be with you", de los caballeros jedi.

Desde ese entonces, cada 4 de mayo, se lee y escucha "May the fourth be with you" o "May the 4th be with you" de manera simultánea en el mundo. Por medio de eventos y celebraciones, seguidores de la saga conmemoran su legado.

Salfate en el Día de Star Wars

Con el objetivo de profundizar en este día, Juan Andrés Salfate comentó acerca del alcance que continúa teniendo "La guerra de las galaxias" en múltiples áreas y rubros como, por ejemplo, la publicidad.

Desde el año en el que se estrenó la película, marcas y compañías decidieron realizar contenido a partir de la historia de George Lucas. En nuestro país, la marca de cervezas "Cristal" lanzó, en la década 2000, una publicidad en medio de la transmisión de la película que llamó la atención del público, ya que intervinó la escena y agregó una lata de cerveza.

¿Quieres saber más acerca de esta intervención publicitaria y cómo sigue impactantando la película? Revisa el video: