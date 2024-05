Vale Caballero celebra su primer Día de las Madres y propone 5 looks para celebrar esa fecha especial

06 may. 2024 - 20:00 hrs.

Tras cino meses de haber dado a luz, Vale Caballero ha ido retomando sus actividades en las redes sociales. Al acercarse el Día de las Madres, compartió unas propuestas de looks con piezas versátiles y fáciles de combinar.

“Estoy muy emocionada, se viene mi primer Día de las Madres, así que quiero que me ayuden a elegir un outfit para ponerme ese día, porque me quiero ver linda. No quiero andar en pijama o en buzo como la mayoría de los días”, contó la influencer.

Las 5 combinaciones de Vale Caballero para celebrar el Día de las Madres

Vale Caballero creó su primer outfit con una falda de cuero negra y un suéter de mangas largas de estampado abstracto negro al frente. Unas botas altas sellaron el look.

“La maternidad se me ha pasado así", dijo, y chasqueó sus dedos para compartir la segunda opción, una mini falda beige con dos pequeñas aberturas en la parte delantera, que combinó con un top negro brillante de cuello alto y un maxi chaleco de estampado animal print.

El tercero fue un look más formal, otra mini falda pantalón confeccionada en terciopelo marrón junto a un top de punto en color beige, y para realzarlo con elegancia, le sumó un blazer gris a cuadros.

Caballero presentó una cuarta alternativa en total black, con falda de cuero negra y blusa de seda. Le agregó color con unas medias rojas, el accesorio y color tendencia de este otoño. Lo completó con un abrigo muy sobrio.

De quinta y última propuesta, dejó un estilismo súper relajado con jeans, camiseta estampada y abrigo negro. ¿Cuál de los 5 outfits que les mostré, les ha gustado más?, preguntó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vale Caballero (@vale_caballero)

Todo sobre Influencers