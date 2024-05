Hijo de Javiera Suárez conmueve con emotivo regalo en el Día de la Madre: 'Te amo y me amas'

13 may. 2024 - 16:38 hrs.

En el marco de una nueva conmemoración del Día de la Madre, el doctor Cristián Arriagada y su hijo Pedro Milagros fueron a visitar la tumba de la animadora Javiera Suárez.

Aunque este emotivo gesto ya lo han realizado en otras oportunidades, y en distintas jornadas, la familia decidió entregarle un emotivo regalo que hizo que esta fecha fuera muy especial.

El lindo regalo que recibió Javiera

Fue el propio doctor Arriagada quien compartió un video en redes sociales, en donde se puede ver a su pequeño llevándole flores y otro regalo que conmovió a los usuarios.

Pedrito decidió recitarle un poema en inglés: "Mommy, mommy, I love you. Thanks for all the things you do. I love you and you love me, that's the way it should be" (Mami, mami, te amo. Gracias por todas las cosas que haces. Te amo y me amas, tal como debe ser).

IG: drcristianarriagada

De fondo, se puede apreciar que la tumba de Javiera Suárez estaba muy decorada con un ramo de flores, dibujos y un tierno remolino azul.

Este lindo gesto fue muy comentado en redes sociales: "Eres un padre maravilloso", "Qué bueno que la memoria de ella nunca muera en Pedrito y sepa que su mamá fue una valiente", "Hermoso momento" y "Qué bien escogió Javiera al padre de su hijo", son algunos de los más destacados.

Cabe recordar que la querida periodista falleció en junio de 2019, después de dar una extensa lucha contra el cáncer de piel, el cual posteriormente se ramificó a su pulmón, hígado y mamas.

